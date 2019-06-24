مؤتمر أيو: نحمل ذكريات رائعة في الإسماعيلية.. نريد تكرار ما حدث قبل 10 أعوام

قال أندري أيو قائد منتخب غانا إن من يريد تحقيق اللقب الإفريقي لا ينبغي أن يشغل باله بهوية منافسيه بقدر ما يشغل باله بتطوير نفسه وتصحيح أخطائه.

ويبدأ منتخب غانا مشواره في كأس أمم إفريقيا 2019 غدا الثلاثاء بلقاء غينيا بيساو في المجموعة السادسة التي تضم أيضا كل من غانا وبنين وتقام مبارياتها في الإسماعيلية.

وأضاف أيو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين "كل الفرق المشاركة في البطولة قوية ولكننا نملك فريقا قويا أيضا ولدينا طموحا كبيرا للفوز باللقب".

وتابع "لدينا ذكريات رائعة في الإسماعيلية حينما كنا نلعب مباريات مجموعتنا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في 2009 فيها".

وأتم أيو "حينها حققنا اللقب ونريد تكرار الأمر مرة أخرى بعد 10 أعوام".

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