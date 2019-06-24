مؤتمر مدرب غانا: أتينا لمصر لتحقيق اللقب الإفريقي

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 18:51

كتب : عاطف شادي

جيمس كويسي أبياه - غانا

شدد جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا أن فريقه جاء إلى مصر من أجل الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 ولا شيء غيره.

ويبدأ منتخب غانا مشواره في كأس الأمم الإفريقية غدا الثلاثاء بمواجهة بنين في افتتاح مباريات المجموعة السادسة.

وقال أبياه في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين: "نحن في مصر لتحقيق اللقب وليس لمجرد تخطي الدور الأول فقط".

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وانتقل للحديث عن لقاء بنين قائلا: "هذه ليست مباراة سهلة كما يتصور البعض على الإطلاق".

وأكمل "أثق في قدرات فريقي على التعامل مع كل مباريات البطولة بشكل جيد فنحن لا نفكر في لقاء الكاميرون فقط بل نفكر في مواجهة كل منتخب بشكل جيد".

ويلعب منتخب غانا في المجموعة الخامسة رفقة الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.

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