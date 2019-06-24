فيديو في الجول – القصة الكاملة لاستبعاد مهاجم الكاميرون من أمم إفريقيا بسبب الخطر على حياته

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، استبعاد جويل تاجوي مهاجم الأسود من قائمة الفريق لكأس الأمم الإفريقية.

وكشف بيان الاتحاد الكاميروني بأن استبعاد المهاجم من القائمة جاء لأسباب صحية بسبب مخاوف على حياته.

ويقدم لكم FilGoal.com القصة الكاملة لأزمة اللاعب الصحية وموقفه الحالي.

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