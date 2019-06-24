فيديو في الجول – القصة الكاملة لاستبعاد مهاجم الكاميرون من أمم إفريقيا بسبب الخطر على حياته
الإثنين، 24 يونيو 2019 - 18:50
كتب : Filgoal Team
أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، استبعاد جويل تاجوي مهاجم الأسود من قائمة الفريق لكأس الأمم الإفريقية.
جويل تاجو
النادي : ماريتيمو
وكشف بيان الاتحاد الكاميروني بأن استبعاد المهاجم من القائمة جاء لأسباب صحية بسبب مخاوف على حياته.
ويقدم لكم FilGoal.com القصة الكاملة لأزمة اللاعب الصحية وموقفه الحالي.
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