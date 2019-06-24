قائد الأفيال رجلا لمباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 18:39

كتب : عاطف شادي

سيرجي أورييه - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا

اختارت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، سيرج أورييه للفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا.

كوت ديفوار افتتحت مشوارها في البطولة بالفوز على جنوب إفريقيا 1-0 على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة. (طالع التفاصيل)

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وشارك أورييه في المباراة كاملة كقائد لمنتخب كوت ديفوار، وساهم في حصد بلاده أول 3 نقاط في المشوار القاري.

أورييه (26 عاما) ظهير أيمن توتنام هوتسبير الإنجليزي، يلعب دوليًا لـ كوت ديفوار منذ عام 2013، وخاض مباراته رقم 52 مع الأفيال.

وصرّح أورييه: "أنا سعيد بالفوز الذي حققناه، إنه انتصار مهم للغاية لأننا فشلنا في الفوز بمباراتنا الافتتاحية لفترة طويلة".

وأضاف: "كنا في أفضل حالاتنا، واستطعنا اللعب بجماعية، لكن الإرهاق أصابنا في نهاية المباراة، هدفنا كان النقاط الثلاث، والعمل الجماعي هو وسيلتنا لذلك".

وأتم: "كان من المهم أن نفوز بالمباراة، ولدينا بضعة أيام قبل الاستعداد لمواجهة المغرب، سنحاول الاستمرار في إرضاء الجماهير".

وتصطدم كوت ديفوار بـ المغرب في قمة المجموعة يوم الجمعة المقبل، بينما تواجه جنوب إفريقيا نظيرتها ناميبيا.

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