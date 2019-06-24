قائد الأفيال رجلا لمباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا

اختارت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، سيرج أورييه للفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة بلاده كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا.

كوت ديفوار افتتحت مشوارها في البطولة بالفوز على جنوب إفريقيا 1-0 على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة. (طالع التفاصيل)

هدف ⚽️ كودجيا يبدع هذه المرة ويهز شباك الحارس ويليامز من هجمة مرتدة سريعة.



🇨🇮 1 - 0 🇿🇦#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/A0nLXLDX0D — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 24, 2019

وشارك أورييه في المباراة كاملة كقائد لمنتخب كوت ديفوار، وساهم في حصد بلاده أول 3 نقاط في المشوار القاري.

أورييه (26 عاما) ظهير أيمن توتنام هوتسبير الإنجليزي، يلعب دوليًا لـ كوت ديفوار منذ عام 2013، وخاض مباراته رقم 52 مع الأفيال.

وصرّح أورييه: "أنا سعيد بالفوز الذي حققناه، إنه انتصار مهم للغاية لأننا فشلنا في الفوز بمباراتنا الافتتاحية لفترة طويلة".

وأضاف: "كنا في أفضل حالاتنا، واستطعنا اللعب بجماعية، لكن الإرهاق أصابنا في نهاية المباراة، هدفنا كان النقاط الثلاث، والعمل الجماعي هو وسيلتنا لذلك".

وأتم: "كان من المهم أن نفوز بالمباراة، ولدينا بضعة أيام قبل الاستعداد لمواجهة المغرب، سنحاول الاستمرار في إرضاء الجماهير".

وتصطدم كوت ديفوار بـ المغرب في قمة المجموعة يوم الجمعة المقبل، بينما تواجه جنوب إفريقيا نظيرتها ناميبيا.













































اقرأ أيضا:

فوز تاريخي لـ كوت ديفوار

فيديو في الجول - قمصان الكاميرون المرعبة وخسارة لقب أمام 120 ألف متفرج ضمن كوابيس مصر في أمم إفريقيا

فيديو في الجول - تونس بقائمة قوية للمنافسة على اللقب

رسميا - الكاميرون تستبعد مهاجمها بسبب الخطر على حياته.. والتماس للكاف لاستبداله

تحليل في الجول - بعيدا عن حرارة الجو.. ما الذي أخر هدف المغرب ضد ناميبيا