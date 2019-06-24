رينار في مدرجات السلام لمشاهدة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا

تواجد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب في مدرجات ملعب السلام لمشاهدة لقاء كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في أمم إفريقيا.

منتخب المغرب انتصر على ناميبيا بهدف عكسي قاتل في اللحظات الأخيرة من مواجهة المجموعة الرابعة. (طالع التفاصيل)

وفي إطار نفس المجموعة يلعب منتخب كوت ديفوار أمام منتخب جنوب إفريقيا على ملعب السلام اليوم الاثنين.

وسعى رينار للتواجد في مدرجات ملعب السلام لمراقبة كوت ديفوار قبل المواجهة المنتظرة بين المنتخبين.

ويلعب منتخب المغرب أمام منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

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