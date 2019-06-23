مهاجم أنجولا: رغم تعدد الإصابات نلعب من أجل الفوز فقط ضد تونس

الأحد، 23 يونيو 2019 - 12:05

كتب : عاطف شادي

ماتيوس - منتخب أنجولا

قال ماتيوس لاعب منتخب أنجولا وفريق بوافيشتا البرتغالي إن غياب منتخب بلاده عن المشاركة في كأس الأمم خلال النسختين الماضيتين كان الدافع وراء بلوغ النهائيات الحالية، وشدد على سعي فريقه للفوز ولا غيره ضد تونس.

وصرح مهاجم أنجولا في المؤتمر الصحفي قائلا: "غياب أنجولا عن المشاركات القارية خلال الأعوام الماضية كان دافعا لبلوغ البطولة الحالية".

وأضاف "الجيل الحالي من لاعبي أنجولا يدرك صعوبة المهمة، لكن يرغب في تقديم الكثير والسير بعيدا في البطولة".

أخبار متعلقة

مؤتمر مدرب أنجولا: إحداث مفاجأة في البطولة يتعلق بطموح اللاعبين جيرالدو: أشعر بالسعادة في مصر وأنتظر دعم جماهير الأهلي لمنتخب أنجولا أنجولا.. وفن مراوغة ألغام البرتغال

وأتم "رغم تعدد الإصابات، فنحن نلعب على الفوز ولا غيره ضد تونس".

وغاب منتخب أنجولا عن المشاركة في نسختي 2015 في غينيا الاستوائية و2017 في الجابون، وكانت آخر مشاركة للمنتخب في نسخة 2013 في جنوب إفريقيا شهدت توديعه من دور المجموعات.

منتخب أنجولا يقع ضمن المجموعة الخامسة التي تضم تونس ومالي وموريتانيا.

ويواجه منتخب أنجولا نظيره تونس في تمام السابعة مساء الإثنين، كما يواجه نظيره الموريتاني يوم 29 من نفس الشهر، ومالي في الجولة الأخيرة من المجموعات يوم 2 يوليو.

اقرأ أيضا:

هاني رمزي يفسر الدفع بوليد ووردة أمام زيمبابوي

مواعيد مباريات الأحد 23-6-2019

المغرب والجزائر يستهلان كأس إفريقيا يوم الأحد

مدغشقر تجبر غينيا على التعادل

تقرير: بوجبا تواصل مع ساري للعودة إلى يوفنتوس

مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمود علاء.. روح لا تعرف اليأس أو الخوف 7 دقيقة | مصر 2019
المقاولون يتعاقد مع ظهير الإنتاج ومحترف سابق في بولندا 22 دقيقة | مصر 2019
مدير منتخب مصر يرد على حقيقة التأمين الخاص لصلاح؟ 37 دقيقة | مصر 2019
تشكيل المغرب - زياش وأمرابط يواجهان ناميبيا.. وبوطيب احتياطي 37 دقيقة | مصر 2019
فيديو في الجول - الجزائر.. فلتعرف إفريقيا "شكون احنا" ساعة | مصر 2019
المنتخب: فوز أوغندا نتيجة غير جيدة لنا.. وأخطاؤنا عديدة أمام زيمبابوي باعتراف أجيري ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 3 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته" 4 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب

قد ينال إعجابك