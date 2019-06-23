مهاجم أنجولا: رغم تعدد الإصابات نلعب من أجل الفوز فقط ضد تونس

قال ماتيوس لاعب منتخب أنجولا وفريق بوافيشتا البرتغالي إن غياب منتخب بلاده عن المشاركة في كأس الأمم خلال النسختين الماضيتين كان الدافع وراء بلوغ النهائيات الحالية، وشدد على سعي فريقه للفوز ولا غيره ضد تونس.

وصرح مهاجم أنجولا في المؤتمر الصحفي قائلا: "غياب أنجولا عن المشاركات القارية خلال الأعوام الماضية كان دافعا لبلوغ البطولة الحالية".

وأضاف "الجيل الحالي من لاعبي أنجولا يدرك صعوبة المهمة، لكن يرغب في تقديم الكثير والسير بعيدا في البطولة".

وأتم "رغم تعدد الإصابات، فنحن نلعب على الفوز ولا غيره ضد تونس".

وغاب منتخب أنجولا عن المشاركة في نسختي 2015 في غينيا الاستوائية و2017 في الجابون، وكانت آخر مشاركة للمنتخب في نسخة 2013 في جنوب إفريقيا شهدت توديعه من دور المجموعات.

منتخب أنجولا يقع ضمن المجموعة الخامسة التي تضم تونس ومالي وموريتانيا.

ويواجه منتخب أنجولا نظيره تونس في تمام السابعة مساء الإثنين، كما يواجه نظيره الموريتاني يوم 29 من نفس الشهر، ومالي في الجولة الأخيرة من المجموعات يوم 2 يوليو.

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