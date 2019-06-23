مؤتمر مدرب أنجولا: إحداث مفاجأة في البطولة يتعلق بطموح اللاعبين

قال سيرجان فاسيليفيتش مدرب أنجولا إن فريقه لديه فرصة للفوز ضد تونس رغم بعض الغيابات التي ضربت صفوف فريقه، مشيرا إلى أنه سيسير بشكل تدريجي لحين بلوغ الدور التالي.

وصرح فاسيليفيتش في المؤتمر الصحفي قائلا: "هدفنا تمثيل أنجولا بشكل جيد في البطولة بالكامل، لدينا فرص للفوز بمواجهة تونس رغم صعوبتها وغياب بعض لاعبي الفريق بداعي الإصابة وعدم الجاهزية".

وأضاف "تونس هو المرشح الأكبر نظرا لتصنيفه المتقدم".

وواصل "رغم صعوبة المباراة إلا أنني أسعى للظفر بالنقاط الثلاثة، والسير بشكل تدريجي نحو بلوغ الدور الثاني من البطولة".

واستطرد "إحداث مفاجأة في البطولة سيكون متعلقا بطموح اللاعبين بعد الغياب عن دورتين".

وغاب منتخب أنجولا عن المشاركة في نسختي 2015 في غينيا الاستوائية و2017 في الجابون، وكانت آخر مشاركة للمنتخب في نسخة 2013 في جنوب إفريقيا شهدت توديعه من دور المجموعات.

واسترسل "بالطبع أتوقع أن يكون هناك حذرا من جانب تونس، نظرا لصعوبة المباراة على الفريقين".

وأكمل "أسعى لخلق توازن بين الدفاع والهجوم وتقسيم المباراة على فترات، وفي النهاية نلعب للفوز منذ بداية المباراة".

وأتم "أقمت معسكرا مع فريقي في البرتغال وهناك الكثير من الأمور المختلفة، لكننا تأقلمنا سريعا على الأجواء في السويس".

منتخب أنجولا يقع ضمن المجموعة الخامسة التي تضم تونس ومالي وموريتانيا.

ويواجه منتخب أنجولا نظيره تونس في تمام السابعة مساء الإثنين، كما يواجه نظيره الموريتاني يوم 29 من نفس الشهر، ومالي في الجولة الأخيرة من المجموعات يوم 2 يوليو.

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