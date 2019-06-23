حارس تونس: كرة أمم إفريقيا ستخدم المهاجمين وتزعج حراس المرمى

يعتقد معز بن شريفية حارس مرمى منتخب تونس أن الكرة الجديدة المستخدمة في كأس الأمم الإفريقية 2019 ستخدم المهاجمين أكثر من حراس المرمى.

وانطلقت كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة الماضي، على أن يلعب المنتخب التونسي ضد أنجولا يوم الإثنين ضمن المجموعة الخامسة.

وقال معز بن شريفية في تصريحات أبرزتها جريدة الشروق التونسية إن هذه الكرة ستكون في خدمة المهاجمين وقد تُزعج في المقابل حرّاس المرمى خاصّة عند التسديدات البعيدة.

ويعتبر المعز بن شريفية أن هذه النوعية من الكرات تحتاج إلى يقظة كبيرة مُؤكدا في الوقت نفسه أن حراس المنتخب سيتأقلمون حتما مع الكرة المُستخدمة.

منتخب نسور قرطاج يضم 3 حراس وهم فاروق بن مصطفى ومعز حسن ومعز بن شريفية.

منتخب تونس في المجموعة الخامسة في أمم إفريقيا 2019 رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.

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