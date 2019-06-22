لاعب نيجيريا يعود إلى فندق الإقامة بعد استقرار حالته

عاد صامويل كالو لاعب منتخب نيجيريا، إلى فندق إقامة بعثة بلاده في مدينة الإسكندرية، بعد مغادرته المستشفى.

كالو أثار الذعر في معسكر النسور أمس الجمعة، بسقوطه مغشيا عليه خلال التدريب، لتتدخل اللجنة الطبية سريعا وتقوم بإسعافه مع نقله إلى أحد المستشفيات، قبل أن يُكشَف عن إصابته بجفاف لنقص السوائل. (طالع التفاصيل)

وصرّح علاء رشاد رئيس اللجنة الطبية لمجموعة الإسكندرية اليوم السبت، أن كالو عاد بالفعل إلى فندق إقامة نيجيريا.

وقال رشاد: "اللاعب خضع للفحصوات الطبية اللازمة التي أثبتت إصابته بالجفاف، وعدم وجود مشكلة في القلب".

وكان الجهاز الطبي قد اشتبه في إصابة اللاعب بالقلب، قبل أن يطمئن بعد خضوع اللاعب للفحوصات.

نيجيريا تفتتح مبارياتها في البطولة اليوم أمام بوروندي بعد أقل من ساعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

كالو (21 عاما) يلعب في بوردو الفرنسي، وسجل هدفا واحدا في 6 مباريات دولية مع نيجيريا.

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