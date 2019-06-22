التشكيل - موسى لا يبدأ وميكيل يقود نيجيريا.. وبراهينو اسم بارز في هجوم بوروندي

السبت، 22 يونيو 2019 - 18:17

كتب : عاطف شادي

جون أوبي ميكيل - نيجيريا

كشف جيرنوت روهر المدير الفني لـ نيجيريا، وأوليفييه نيونجيكو مدرب بوروندي، عن تشكيلتي المواجهة التي تجمعهما في استاد الإسكندرية.

نيجيريا تفتتح مبارياتها في كأس الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة بوروندي ضمن المجموعة الثانية للبطولة.

وشهدت تشكيلة نيجيريا الدفع بـ3 لاعبين في خط الوسط في حضور القائد جون أوبي ميكيل.

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كما يتواجد أليكس إيوبي نجم أرسنال، وصامويل تشوكويزي جناح فياريال المميز.

ليقرر المدرب الألماني إبقاء أحمد موسى وأوديون إيجالو على مقاعد البدلاء.

فيما يبرز ساديو براهينو مهاجم ستوك سيتي في تشكيلة بوروندي التي تطمح لتحقيق المفاجأة

تشكيل نيجيريا:

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: عبد الله شيهو – ويليام تروست إكونج – كينيث أوميرو – أولا أينا

الوسط: ويلفريد نديدي – بيتر إيتيبو – جون أوبي ميكيل

الهجوم: صامويل تشوكويزي – بول أونواتشو – أليكس إيوبي

تشكيل بوروندي:

حراسة المرمى: جوناثان ناهيمانا

الدفاع: عمر موسى – عمر نجاندو – فريدريك نسابيومفا – جيل دوهايندافي

الوسط: جيل بيجيريمانا – شاسيري ناهيمانا – فرانسيس مصطفى – سيدريك أميسي

الهجوم: فيستون عبد الرزاق – ساديو براهينو

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