سبورت: المفاوضات بدأت بين سان جيرمان وبرشلونة من أجل نيمار

دخل ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان في مفاوضات من أجل إمكانية انضمام نيمار دا سيلفا للنادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن باريس سان جيرمان يرغب بشدة في الاحتفاظ بخدمات نيمار صاحب الـ27 عاما، لكن برشلونة يفكر في أن يترك الثنائي إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي ضمن الصفقة إلى النادي الفرنسي.

ولن يدفع برشلونة مبلغ 300 مليون يورو ما يطلبه باريس سان جيرمان للصفقة.

وألمح التقرير إلى أن برشلونة كان قد عرض مبلغ 100 مليون يورو بجانب فيليبي كوتينيو لضم نيمار، لكن النادي الفرنسي لم يقرر بعد.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة مدوية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم عام 2017، بعد تسديده الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو.

وقال موقع UOL Esporte البرازيلي إن برشلونة طلب من نيمار 3 شروط واللاعب وافق عليها من أجل العودة إلى فريقه السابق. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

المنتخب يعلن إصابة حجازي بكسر في الأنف.. ويحدد موقفه من المشاركة

حوار في الجول - ميتشو يتحدث عن.. أمم أفريقيا والتجربة الأوغندية ويوفيتش وحلم تدريب بلاده

مؤتمر بلماضي: جئنا لنفوز باللقب.. وتوقعت تعادل مصر لتقارب الأداء

مدرب السنغال: لن نتهاون أمام تنزانيا.. ولا نخاف الجزائر

مصر تتجنب مصيرا سيئا لم يحدث سوى 5 مرات في أمم إفريقيا

مدرب كينيا: إشادة بلماضي بدفاعنا؟ إن لم يشاهد هجومنا فسيراه في المواجهة