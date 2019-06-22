سبورت: المفاوضات بدأت بين سان جيرمان وبرشلونة من أجل نيمار

السبت، 22 يونيو 2019 - 17:42

كتب : FilGoal

نيمار

دخل ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان في مفاوضات من أجل إمكانية انضمام نيمار دا سيلفا للنادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

وقال التقرير إن باريس سان جيرمان يرغب بشدة في الاحتفاظ بخدمات نيمار صاحب الـ27 عاما، لكن برشلونة يفكر في أن يترك الثنائي إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي ضمن الصفقة إلى النادي الفرنسي.

ولن يدفع برشلونة مبلغ 300 مليون يورو ما يطلبه باريس سان جيرمان للصفقة.

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وألمح التقرير إلى أن برشلونة كان قد عرض مبلغ 100 مليون يورو بجانب فيليبي كوتينيو لضم نيمار، لكن النادي الفرنسي لم يقرر بعد.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة مدوية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم عام 2017، بعد تسديده الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو.

وقال موقع UOL Esporte البرازيلي إن برشلونة طلب من نيمار 3 شروط واللاعب وافق عليها من أجل العودة إلى فريقه السابق. (طالع التفاصيل)

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