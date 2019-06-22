تقارير - بلهندة يغيب عن المغرب أمام نامبيا

السبت، 22 يونيو 2019 - 17:38

كتب : FilGoal

يونس بلهندة - المغرب

بات من المرجح بشكل كبير غياب يونس بلهندة صانع ألعاب المنتخب المغربي عن صفوف أسود الأطلس أمام نامبيا في أولى مواجهات المنتخب العربي بكأس أمم إفريقيا.

المغرب يلتقي مع منافسه الناميبي غدا الأحد على استاد السلام في الرابعة والنصف عصرا.

ونشر حساب "الرياضية المغربية" - التلفاز التابع للدولة - مقطع فيديو لبلهندة وهو يتدرب بمفرده على دراجة، مشيرا إلى "بسبب إصابة قد تبعده عن المباراة".

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وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "المنتخب المغربية" أن بلهندة لن يشارك في اللقاء بسبب آلالام في الكاحل ما أدى إلى غيابه عن التدريبات منذ يوم الخميس الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في المنتخب المغربي أن المدرب هيرفي رينار اجتمع مع اللاعب وطبيب المنتخب وقرر إراحة لاعب جالاتا سراي التركي، حتى يتمكن من المشاركة في المباراة المقبلة أمام جنوب إفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن آيت بناصر لاعب سانت إيتيان سوف يشارك بدلا من بلهندة في لقاء الغد، إذ فضّله رينار على فيصل فجر لاعب كان الفرنسي.

وشارك بلهندة الذي حظى بفرصة ارتداء قميص الأسود قبل أقل من 9 سنوات في 50 مباراة مع المغرب سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويلعب منتخب المغرب يوم الأحد أمام ناميبيا، بينما يلعب منتخب كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا يوم الاثنين على ملعب السلام.

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