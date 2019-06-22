تقرير: نابولي يتفق مع مانولاس على البنود الشخصية ويتبقى روما

توصل كوستاس مانولاس مدافع روما لاتفاق مع نادي نابولي على البنود الشخصية تمهيدا لضمه خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن مانولاس صاحب الـ28 عاما اتفق مع نابولي على الحصول على مبلغ 3.5 مليون يورو في العام حتى 2024 كراتب سنوي.

وأشار التقرير إلى أن الناديين بحاجة للاتفاق على سعر اللاعب، خاصة وأن روما لا ينوي التخلي عن خدمات اللاعب بأقل من 36 مليون يورو.

مانولاس انضم إلى روما قادما من أولمبياكوس في صيف 2014 بمبلغ 15 مليون يورو ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك الدولي اليوناني في 35 مباراة مع روما خلال الموسم المنصرم سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

وخلال تواجده لـ5 أعوام في إيطاليا، لعب مانولاس في 206 مباراة بكل المسابقات بقميص الذئاب سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7 آخرين.

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