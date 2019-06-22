تقرير: نابولي يتفق مع مانولاس على البنود الشخصية ويتبقى روما

السبت، 22 يونيو 2019 - 17:17

كتب : FilGoal

كوستاس مانولاس - روما

توصل كوستاس مانولاس مدافع روما لاتفاق مع نادي نابولي على البنود الشخصية تمهيدا لضمه خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن مانولاس صاحب الـ28 عاما اتفق مع نابولي على الحصول على مبلغ 3.5 مليون يورو في العام حتى 2024 كراتب سنوي.

وأشار التقرير إلى أن الناديين بحاجة للاتفاق على سعر اللاعب، خاصة وأن روما لا ينوي التخلي عن خدمات اللاعب بأقل من 36 مليون يورو.

أخبار متعلقة

حصاد 2018 - برشلونة.. صرخة مانولاس وميسي القائد يخلف إنييستا مانولاس يتحدث عن "ظلم روما" في دوري الأبطال.. مواجهة ريال مدريد تقرير - قلق كبير في روما بسبب إصابة مانولاس

مانولاس انضم إلى روما قادما من أولمبياكوس في صيف 2014 بمبلغ 15 مليون يورو ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك الدولي اليوناني في 35 مباراة مع روما خلال الموسم المنصرم سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

وخلال تواجده لـ5 أعوام في إيطاليا، لعب مانولاس في 206 مباراة بكل المسابقات بقميص الذئاب سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7 آخرين.

اقرأ أيضا:

المنتخب يعلن إصابة حجازي بكسر في الأنف.. ويحدد موقفه من المشاركة

حوار في الجول - ميتشو يتحدث عن.. أمم أفريقيا والتجربة الأوغندية ويوفيتش وحلم تدريب بلاده

مؤتمر بلماضي: جئنا لنفوز باللقب.. وتوقعت تعادل مصر لتقارب الأداء

مدرب السنغال: لن نتهاون أمام تنزانيا.. ولا نخاف الجزائر

مصر تتجنب مصيرا سيئا لم يحدث سوى 5 مرات في أمم إفريقيا

مدرب كينيا: إشادة بلماضي بدفاعنا؟ إن لم يشاهد هجومنا فسيراه في المواجهة

سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

مينوتي: جوارديولا لا يستطيع تحسين الأرجنتين.. ولا حتى كرويف 8 دقيقة | أوروبا
تقرير: نابولي يتفق مع مانولاس على البنود الشخصية ويتبقى روما 10 دقيقة | أوروبا
رينار يُعلق على واقعة حمد الله ويُصرح: ما حدث لـ مصر يُثبت صعوبة أمم إفريقيا 13 دقيقة | مصر 2019
طبيب المنتخب لـ في الجول: حجازي يكمل البطولة بواقي للأنف 59 دقيقة | مصر 2019
استراحة أمم إفريقيا – الكونغو الديموقراطية (0) أوغندا (1) نهاية الشوط الأول ساعة | مصر 2019
التشكيل - باكامبو وبولاسي في هجوم الكونغو.. وميا وأوكوي يقودان أوغندا ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا 3 المقاولون العرب لـ في الجول: قررنا بيع طاهر لصاحب العرض الأعلى.. وحقيقة توقيعه للأهلي 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك