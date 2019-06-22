التشكيل - باكامبو وبولاسي في هجوم الكونغو.. وميا وأوكوي يقودان أوغندا

أعلن فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية وسيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا على الترتيب تشكيل الفريقين في افتتاح مبارياتها بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويقود هجوم الفهود الثلاثي الناري يانيك بولاسي وسيدريك باكامبو وإليا ميشاك، فيما يقود طيور الكركي فاروق ميا والمهاجم إيمانويل أوكوي.

وجاء تشكيل الفريقين كالآتي.

الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: فومي ماتامبي لي.

الدفاع: إيساما مبوكو، مارسيل تيشيراند، أرثر ماسواكو، كريستيان لوينداما.

الوسط: بول جوزيه مبوكو، بوكادي بوبي، تشانسيل مبيمبا.

الهجوم: يانيك بولاسي، إليا ميشاك، سيدريك باكامبو

أوغندا

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

الدفاع: مرشد جوكو، بيفيس موجابي، جودفري والوسيمبي، حسن واسوا.

الوسط: خالد أوتشو، فاروق ميا، لومالا عبده.

الهجوم: مايك ازيرا، إيمانويل أوكوي، باتريك هنري كادو.

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