مران المنتخب - غياب حجازي.. وتدريب خفيف للأساسيين استعدادا للكونغو

أدى منتخب مصر بقيادة خافير أجيرى، مرانا صباحيا اليوم على ستاد الكلية الحربية فى بداية الإستعداد للمباراة المقبلة أمام الكونغو الأربعاء المقبلة فى الجولة الثانية بالدور الأول بالبطولة.

أدى اللاعبون الأساسيون مرانا خفيفا خوفا من الإجهاد، بينما خضع باقى اللاعبين لمران كامل لتجهيزهم للمباراة المقبلة أمام الكونغو تحسبا للحاجة لأى منهم، بينما غاب أحمد حجازى عن المران لخضوعه لأشعة طبية على الأنف.

كانت الأشعة أثبت إصابة حجازى بكسر فى الأنف، إلا أنه سيشارك مع المنتخب فى بطولة أمم افريقيا بشكل طبيعى.

وحصل منتخب مصر على أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة يتصدر بهم المجموعة الأولى مؤقتا انتظارا لما ستؤول إليه نتيجة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية غدا السبت.

فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الرابع والأخير في المجموعة.

وسوف يلتقي منتخب مصر يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من الكونغو الديمقراطية، أما زيمبابوي فسوف يلتقي مع أوغندا.

وأصبح ذلك الانتصار هو رقم 17 في تاريخ مباريات مصر الافتتاحية في أمم إفريقيا من أصل 24 مشاركة.

كما أنه أصبح أول انتصار لمنتخب مصر في مباراته الافتتاحية منذ بطولة عام 2010 على حساب نيجيريا آنذاك، إذ أن الفراعنة غابوا عن نسخ 2012 و2013 و2015 وتعادلوا سلبيا بدون أهداف مع مالي في 2017.

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