خاص مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: اتحاد الجزائر مهتم بالتعاقد معه

السبت، 22 يونيو 2019 - 14:52

كتب : عاطف شادي

حسام البدري - الأهلي

حسام البدري رئيس نادي بيراميدز ترك التدريب خلال الآونة الأخيرة مفضلا العمل الإدارة، لكن يبدو أن مدرب الأهلي الأسبق قد يعود إلى دكة البدلاء من جديد.

مصدر مقرب من البدري كشف لـFilGoal.com عن دخول مدرب المريخ السوداني وأهلي طرابلس الليبي الأسبق ضمن اهتمامات نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

اتحاد العاصمة يبحث حاليا عن مدرب جديد بعد تراجعه عن فكرة التعاقد مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي، والبدري ضمن المرشحين لقيادة الفريق مستقبلا.

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وتوج أصحاب القميص الأحمر والأسود بلقب الدوري الجزائري في الموسم المنقضي بفارق نقطة عن شبيبة القبائل، ليستعيد اللقب الذي حققه قبل 3 مواسم.

وسبق للبدري أن قاد خارج مصر ناديي المريخ السوداني الذي حقق برفقته لقب الدوري، بجانب أهلي طرابلس الليبي الذي قاده للتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

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