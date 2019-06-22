مؤتمر وانياما: أعرف محرز ونجوم الجزائر جيدا.. لكننا لا نخشاهم ونسعى لتحقيق مفاجأة

قال فيكتور وانياما قائد منتخب كينيا، إنه يعرف جيدا رياض محرز ونجوم المنتخب الجزائري، لكنه لا يخشى مواجهتهم، مشددا على سعيد منتخب بلاده لتحقيق المفاجأة. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة.

وصرح وانياما قائلا: "منتخبنا مستعد لمباراتنا القوية ضد الجزائر".

وأضاف "أعرف جيدا رياض محرز وأبرز لاعبي منتخب الجزائر، لكننا لا نخشى مواجهتهم، ونسعى لتقديم مباراة جيدة والفوز في هذه المباراة وتحقيق المفاجأة".

وواصل "لا نعاني من أي نوع من الضغوط، ما يشغلنا هو أن نثبت للجميع أننا فريق جيد وسنحارب للفوز في لقاء الغد ومواصلة المشوار بكل قوة".

وتابع "مجموعتنا جيدة، وأهم ما يميز فريقنا هو اللعب الجماعي، وجاهز للعب في أي مركز يوظفني فيه المدرب ولا توجد لدي أزمة في هذا الأمر".

وأتم "سيباستيان مينييه مدربنا أحد أفضل وأهم المدربين في قارة إفريقيا".

كينيا تلتقي مع الجزائر غدا الأحد في افتتاح مبارياتها ثم تواجه تنزانيا يوم 27 من نفس الشهر قبل أن تتتم مبارياتها بمواجهة السنغال.

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