بالفيديو - هيثم فاروق: لا أفضل ارتداء صلاح شارة قيادة المنتخب لـ3 أسباب
الجمعة، 21 يونيو 2019 - 21:36
كتب : إسلام أحمد
حدد هيثم فاروق نجم الكرة المصرية السابق 3 أسباب تجعله لا يفضّل أن يرتدي محمد صلاح شارة قيادة المنتخب الوطني.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وقال فاروق في تصريحات على "بي إن سبورتس" قبل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019: "صلاح أثبت كفاءة وهو إيقونة هذا العصر وقدوة لشباب كثيرة في مصر".
وعن شارة القيادة "أنا ضد الأراء التي تطالب بارتداءه الشارة لـ 3 أسباب، الأول الأقدمية وهو متبع في المنتخب وهناك من يسقبه 3 أو 4 لاعبين".
وتابع "أحمد المحمدي يقدم أداء جيدا وسبق له تحقيق اللقب من بين هذا الجيل، والسبب الثالث أن القيادة تحتاج مسؤولية كبيرة ممكن أن تخرجه عن تركيزه من خلال نقل تعليمات الجهاز الفني لزملائه".
وأتم "في المؤتمرات الصحفية هذا سيبعده عن التركيز بسبب الأسئلة المطروحة عليه سواء عن ليفربول أو يورجن كلوب".
هيثم فاروق @HaythamFarouk: فوز محمد صلاح بلقب #كأس_أمم_أفريقيا سيقربه كثيرا من تحقيق جائزة أفضل لاعب في العالم!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/kORKYqYC6O— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 21, 2019
ويرى فاروق أن فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية يساهم في اقترابه من الفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بمواجهة زيمبابوي ضمن مواجهات المجموعة الأولى.
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