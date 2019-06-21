سقوط لاعب نيجيريا مغشيا عليه خلال المران

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 20:18

كتب : عاطف شادي

صامويل كالو - نيجيريا

شهد معسكر منتخب نيجيريا حدثا مفزعا، بسقوط اللاعب صامويل كالو مغشيا عليه خلال التدريب اليوم الجمعة.

نيجيريا تقيم معسكرها في مدينة الإسكندرية، إذ تتواجد في المجموعة الثانية رفقة: غينيا، ومدغشقر، وبورندي.

وتعرض كالو لتوقف في عضلة القلب خلال المران المسائي، استعدادا لمواجهة بوروندي غدا السبت في استاد الإسكندرية.

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اللاعب سقط مغشيا عليه، مما تطلب تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب.

ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، هناك حيث خضع لقسطرة في القلب.

كالو (21 عاما) يلعب في بوردو الفرنسي، وسجل هدفا واحدا في 6 مباريات دولية مع نيجيريا.

لاحقا صرّح رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية في مجموعة الإسكندرية، أن حالة اللاعب باتت مستقرة، وبإمكنه المشاركة في مباراة الغد.

الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، أثبتت سلامة الشعيرات الدموية، ويرجع إغشاء اللاعب إلى فقدانه كمية كبيرة من السوائل "جفاف".

وأشار رئيس اللجنة إلى حرصه على متابعة كل تدريبات المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا، لتوفير سبل الرعاية الطبية اللازمة للاعبين حال تعرضهم لمواقف مشابهة.

كما أشادت بعثة منتخب نيجيريا بسرعة استجابة ورد فعل اللجنة الطبية وإسعاف اللاعب في وقت قصير.

وكان اللاعب قد تعرض لفاجعة في مارس الماضي، عندما تم اختطاف والدته، قبل أن يُطلَق سراحها مقابل فدية مالية.

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