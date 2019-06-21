نهاية الأزمة.. بعثة الكاميرون تصل الإسماعيلية مساء الجمعة

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 18:03

كتب : عاطف شادي

الكاميرون

انتهت أزمة منتخب الكاميرون بإعلانهم الإضراب ورفضهم القدوم إلى الإسماعيلية للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم.

وتدخل رئيس الكاميرون في الأزمة بالإضافة لوزير الرياضة هناك ووعد بصرف كل المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

ومن المقرر أن تستقل بعثة منتخب الكاميرون الطائرة اليوم الجمعة من العاصمة القطرية الدوحة في طريقها للوصول إلى مصر.

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وأُبلغت اللجنة المنظمة للبطولة بقدوم بعثة الكاميرون مساء اليوم الجمعة.

ويلعب منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة بجوار كل من غانا وبنين وغينيا بيساو.

ويبدأ منتخب الكاميرون مبارياته في البطولة بملاقاة غينيا بيساو يوم الثلاثاء المقبل.

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