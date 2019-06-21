ديلي ميل: تريزيجيه ضمن 7 لاعبين يجب متابعتهم في أمم إفريقيا

وقع اختيار صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على محمود حسن "تريزيجيه" ضمن 7 لاعبين منتظَر تألقهم في كأس الأمم الإفريقية 2019.

الصحيفة الإنجليزية سلطت الضوء على اللاعبين الواعدين بعيدا عن ذوي الأسماء الكبيرة، وجناح المنتخب المصري تواجد في هذه القائمة.

وقالت الصحيفة عن تريزيجيه:

"صحيح أنه ليس المهاجم الفرنسي العظيم، لكنه يظل قادرا على تشكيل خطورة كبيرة في الجهة المقابلة لـ صلاح بتشكيل منتخب مصر.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما يلعب حاليا في قاسم باشا التركي وسجل رقما مميزا من الأهداف، بواقع 9 في 34 مباراة خاضها الموسم الماضي.

تريزيجيه يساعد زملاءه على التسجيل، إذ صنع 10 أهداف في مختلف المسابقات، مما أكسبه مكانا في التشكيل المثالي للدوري التركي.

لربما ليس اللاعب الذي يخطف الأنظار، ولكنه بالطبع أحد اللاعبين الذين يجب مشاهدتهم عندما يخترق على الجناح الأيسر خلال البطولة التي تستضيفها بلاده".

أما الـ6 لاعبين الآخرين الذين اختارتهم الصحيفة إلى جوار تريزيجيه، فهم: نيكولاس بيبي (كوت ديفوار)، إسماعيلا سار (السنغال)، سامويل تشوكويزي (نيجيريا)، مارفيلوس ناكامبا (زيمبابوي)، حكيم زياش (المغرب)، يوسف عتال (الجزائر).

وتنطلق البطولة اليوم الجمعة بمواجهة مصر وزيمبابوي في استاد القاهرة الدولي في العاشرة مساءً.

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