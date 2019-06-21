سبورت: كوتينيو حل برشلونة لضم نيمار

توصلت إدارتي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى حلول إيجابية بشأن انتقال البرازيلي نيمار لصفوف النادي الكتالوني.

وتسعى إدراة كلا الناديين للتوصل للصغية المثالية، إذ تحدثت إدارة برشلونة من خلال وسطاء هم بيني زاهافي وكيا جورابشيان بسبب سوء العلاقات بين الناديين بحسب ما جاء في جريدة "سبورت" الإسبانية.

باريس سان جيرمان يريد بيع اللاعب مقابل 300 مليون يورو من أجل تحقيق أرباح تصل إلى 80 مليون يورو بعد موسمين من ضمه مقابل 222 مليون يورو.

"سبورت" قامت بتقسيم أفكار النادي الكتالوني من أجل اتمام الصفقة.

المفاوضات

برشلونة لا يريد الاقتراب من السعر المطلوب من باريس لكنه لا يزال مهتم بالمفاوضات لكن قبل اتمام الانتقال هناك بعض المتطلبات التي تسعى لها إدارة النادي الكتالوني.

تقليل ميزانية الرواتب وهي في الوقت الحالي مرتفعة للغاية. تأمين موارد جديدة من أجل تدعيم صفقة نيمار. التخلص من الأسماء الغير مرغوب فيها بغرفة ملابس الفريق الموسم المقبل.

قرر نادي برشلونة بنهاية الموسم المنصرم التخلص من الأسماء الكبيرة وأبرزها إيفان راكيتيش وفيليبي كوتينيو وصامويل أومتيتي، برشلونة عرض على باريس 100 مليون يورو من أجل ضم كوتينيو.

ويبدو الكرواتي والفرنسي ضمن الأسماء المتاحة ليتعاقد معها العملاق الباريسي والتي تساهم في إنعاش خزينة النادي الكتالوني.

صفقة معقدة

برشلونة وسان جيرمان يسعيان لتقديم عروض مختلفة ومتداخلة من أجل حسم الصفقات سريعا، إذ يبدو الناديين متفتحان لسماع عروض مختلفة بناء على شقين.

باريس لا يريد بقاء نيمار. باريس مهتم بضم كوتينيو.

وفقا لمصادر سبورت فأن المفاوضات تسير بين الناديين بشكل إيجابي وقد تسهل عليهما اتمام الصفقة في النهاية.

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