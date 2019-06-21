مدرب غينيا: خطورة مدغشقر في جهلنا بها.. والقائد: علينا التعلم من درس مصر
الجمعة، 21 يونيو 2019 - 15:59
كتب : هاني العوضي
يرى بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا أن خطورة منتخب مدغشقر تكمن في عدم توفر الكثير من المعلومات عنه، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدا السبت.
إبراهيما تراوري
النادي : بوروسيا مونشنجلاتباخ
وقال بوت خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "أول مباراة لنا بالطبع هامة على المستوى النفسي وستجلب الثقة. مدغشقر فريق يشارك للمرة الأولى والخطورة تأتي كونه فريق غير معلوم".
وعن موقف نجم الفريق "نابي كيتا حضر إلى التدريب وهو على المستوى النفسي مستعد ولكن سنرى إن كان سيبدأ غدا أم لا ولكنه بحالة جيدة".
وتابع "فيما يخص المباراة إن كنت مؤهلا للبطولة فيجب أن يكون لديك المقومات التي تأهلك للعب، وعندما لعبنا نصف نهائى كان لدينا الخبرة أما مدغشقر فهو فريق يتأهل للمرة الأولى وهو ما يعطيهم ثقة لأنه لا يوجد لديهم ما يخسروه وهو ما يصعب مهمتنا".
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وأشار "بدأنا التحضيرات في كنواكرى ثم مراكش وأخيرا الإسكندرية، التحضيرات رائعة وتشجعنا على اللعب ونحن جاهزين للعب".
وأردف "الظروف الآن تختلف عن ٢٠١٣ فلدينا لاعبين يملكون المهارة والثقة ولدي شعور جيد تجاه الفوز. هل هناك نقاط تقارب بين ٢٠١٣ والآن؟ مع بوركينا فاسو في ٢٠١٣ كان لدينا العديد من المواهب والروح وهو ما يتوفر الآن أيضا".
وأتم "كبرنا في هذه المسابقة لأن غينيا لديها العديد من اللاعبين الذين يلعبون بمسابقات عالمية".
أما إبراهيما تراروي قائد الفريق فقال: "عاصرت أجيال كثيرة مع المنتخب واللاعبين المتواجدين حاليا من اأفضل الأجيال وسنعمل على تحقيق جيل جيد".
واختتم "رغم وجود ثلاث هزائم هذا لا يجعلنا نتشائم وعلينا أن نتعلم مع فرق مختلفة فمصر مثلا فريق قوي وهو بمثابة درس لنا".
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