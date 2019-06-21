مدرب غينيا: خطورة مدغشقر في جهلنا بها.. والقائد: علينا التعلم من درس مصر

يرى بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا أن خطورة منتخب مدغشقر تكمن في عدم توفر الكثير من المعلومات عنه، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدا السبت.

وقال بوت خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "أول مباراة لنا بالطبع هامة على المستوى النفسي وستجلب الثقة. مدغشقر فريق يشارك للمرة الأولى والخطورة تأتي كونه فريق غير معلوم".

وعن موقف نجم الفريق "نابي كيتا حضر إلى التدريب وهو على المستوى النفسي مستعد ولكن سنرى إن كان سيبدأ غدا أم لا ولكنه بحالة جيدة".