500 جنيه للدرجة الثالثة في النهائي.. الكشف عن أسعار تذاكر الأدوار الإقصائية لأمم إفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 11:25

كتب : FilGoal

جماهير مصر أمام الكونغو

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 عن أسعار تذاكر مباريات الأدوار الإقصائية في البطولة.

وتفاوتت الأسعار بين مباريات دور الـ16، ونصف النهائي، وصولا إلى المباراة النهائية.

وحسب ما جاء في موقع “Tazkarti” المخصص لبيع تذاكر مباريات البطولة، فإن أسعار المباريات في دور الـ16 وربع النهائي ستكون كالتالي:

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الدرجة الثانية مقابل 400 جنيه

الدرجة الثالثة مقابل 200 جنيه

وفي نصف النهائي ستكون الأسعار كالتالي:

الدرجة الثانية مقابل 500 جنيه

الدرجة الثالثة مقابل 300 جنيه

أما في المباراة النهائية، فستكون الأسعار كالتالي:

الدرجة الثانية مقابل 750 جنيه

الدرجة الثالثة مقابل 500 جنيه

ويفتتح منتخب مصر البطولة اليوم الجمعة بملاقاة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية بالعاشرة مساء على استاد القاهرة.

وتقام البطولة في مصر خلال الفترة من اليوم الجمعة 21 يونيو، وحتى يوم 19 يوليو المقبل.

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