خاص بالفيديو – طريق ناري.. كيف توقع نجوم الكرة مشوار مصر في كأس أمم إفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 03:22

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

خلال الفترة الأخيرة طلب FilGoal.com من نجوم الكرة المصرية توقع مشوار منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بشكل خاص ومشوار البطولة ككل بشكل عام.

وفي الكثير من الأحيان جاء طريق منتخب مصر نحو النهائي ورفع اللقب ناري.

وقبل ساعات قليلة من انطلاق أعرق بطولات القارة السمراء في نسختها الـ32 بلقاء مصر وزيمبابوي في استاد القاهرة يستعرض FilGoal.com توقعات نجوم الكرة المصرية مرة أخرى.

أيمن يونس

طارق السعيد

نادر السيد

ضياء السيد

إبراهيم حسن

أحمد حسن

عبد الستار صبري

علاء نبيل

أسامة نبيه

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