خلال الفترة الأخيرة طلب FilGoal.com من نجوم الكرة المصرية توقع مشوار منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بشكل خاص ومشوار البطولة ككل بشكل عام.

وفي الكثير من الأحيان جاء طريق منتخب مصر نحو النهائي ورفع اللقب ناري.

وقبل ساعات قليلة من انطلاق أعرق بطولات القارة السمراء في نسختها الـ32 بلقاء مصر وزيمبابوي في استاد القاهرة يستعرض FilGoal.com توقعات نجوم الكرة المصرية مرة أخرى.

أيمن يونس

طارق السعيد

نادر السيد

ضياء السيد

إبراهيم حسن

أحمد حسن

عبد الستار صبري

علاء نبيل

أسامة نبيه

اختر أنت تشكيلك المثالي لمنتخب مصر أمام زيمبابوي من هنا.

الآن الساعات لا تمر والقلق يزداد؟ حسنا بإمكانك أن تصبح بطل FilGoal.com كون فريقك والعب فانتازي في الجول لكأس أمم إفريقيا 2019 من هنا.

كما يمكنك التجول داخل غرفة خلع ملابس منتخب مصر كأنك أحد اللاعبين في قائمة الفراعنة من هنا.

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