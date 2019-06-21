مدرب مدغشقر: غينيا أقوى فرق مجموعتنا وليس نيجيريا.. وسنتأهل لدور الـ16

أظهر الفرنسي نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر ثقة كبيرة في مستوى فريقه قبل اللعب في أولى مواجهات كأس أمم إفريقيا.

مدغشقر تقع في المجموعة الثانية بالأسكندرية إلى جوار نيجيريا وغينيا وبوروندي، وتستهل مبارياتها بلقاء غينيا غدا السبت في العاشرة مساء.

وخلال المؤتمر الصحفي للقاء، قال ديبوي: "إنه لشرف عظيم أن أكون معكم اليوم. نسطيع أن نلعب بقوة في هذه المسابقة وسيكون هناك العديد من المفاجآت في فريقنا".

وأشار إلى رؤيته "المجموعة متجانسة للغاية، نيجيريا فريق مهم لكن غينيا أفضل فرق المجموعة، وهو الفريق الذي نخشاه".

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وأعرب عن ثقته بشكل واضح "سنكون ضمن فرق دور الـ16، بالمنطق غينيا ونيجيريا هما الأفضل ولكن هناك مفاجآت ستحدث".