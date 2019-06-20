مدرب الكاميرون: ذاهبون إلى مصر من أجل التتويج باللقب رغم صعوبة المهمة

بنبرة تحدي، شدد كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون على أن فريقه سيخوض غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر بغرض حصد اللقب فقط.

وتنطلق البطولة يوم الجمعة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال سيدورف في تصريحات لشبكة beIN sports: "بكل تأكيد سنذهب إلى مصر للمشاركة في البطولة من أجل التتويج باللقب الإفريقي".

وأضاف "نحن أبطال النسخة الماضية، ومنتخب الكاميرون هو الثاني بعد مصر من حيث عدد الألقاب في البطولة، لذا فالتاريخ يتحدث عن نفسه".

الفراعنة أصحاب الرقم القياسي في البطولة برصيد 7 ألقاب، مقابل 5 ألقاب للكاميرون و4 ألقاب لغانا.

وأوضح المدرب الهولندي "نحن نعلم جيدا أن المهمة ستكون صعبة لكننا حضرنا كما ينبغي لذلك نحن جاهزون الآن لهذا التحدي".

وأتم "التنافس سيكون على أشده في البطولة، نحن راضون عن المعسكر الإعدادي، لذا فكل الأمور تسير في الطريق الصحيح".

الكاميرون تشارك في كأس الأمم الإفريقية للمرة 19، وتسعى لحصد لقبها السادس بعد نسخ 1984، 1988، 2000، 2002، 2017.

حامل اللقب يخوض مباراته الأولى في مواجهة غينيا بيساو يوم 25 يونيو على استاد الإسماعيلية الذي يستضيف أيضا المباراة الثانية أمام غانا يوم 29 يوليو، والمباراة الثالثة أمام بنين يوم 2 يوليو.

وجاءت قائمة الكاميرون النهائية للدفاع عن اللقب كالتالي.

حراسة المرمى: أندري أونانا (أياكس أمستردام الهولندي) – فابريس أوندوا (أوستيندي البلجيكي) – كارلوس كاميني (فنربهاتشه التركي).

الدفاع: كولينز فاي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مايكل نجادو نجادجي (سلافيا براغ التشيكي) – يايا بانانا (بانيونيوس اليوناني) – جان أرمل كانا بييك (قيصري سبور التركي) – جايتان بونج (برايتون الإنجليزي) – أمبرويز أوينجو (مونبلييه الفرنسي) – جويسكيم داوا تشاكونتا (مارويبول الأوكراني).

الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا (فولام الإنجليزي) – بيير كوندي (ماينتس الألماني) – جورج ماندجيك (ماكابي حيفا الإسرائيلي) – أرنود دجوم (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي) – ويلفريد كابتوم (ريال بيتيس الإسباني).

الهجوم: ستيفان باهوكن (أنجيه الفرنسي) – جاك زوا (أسترا الروماني) – كلينتون نجي (أوليمبيك مرسيليا الفرنسي) – كريستيان باسوجوج (هينان جياني الصيني) – إيريك ماكسيم شوبو موتينج (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جويل تاجو (ماريتيمو البرتغالي) – كارل توكو إكامبي (فياريال الإسباني) – أوليفيه بومال (بانيونيوس اليوناني).

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وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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