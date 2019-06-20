مجيد بوقرة: صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم.. وكل الأنظار ستكون عليه ومحرز

يرى الدولي الجزائري السابق مجيد بو قرة أن نجمنا المصري محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم وأن أنظار العالم ستتجه إليه في بطولة أمم إفريقيا 2019.

وتنطلق البطولة يوم الجمعة على أرض مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال بو قرة في تصريحات لجريدة العربي الجديد: "الأنظار في أمم إفريقيا ستتجه بشكل خاص إلى النجم المصري محمد صلاح الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول فهو يعد من بين أفضل 10 لاعبين في العالم".

وأضاف "رياض محرز نجم الجزائر كذلك سيكون محط الأنظار عشاق الكرة في العالم".

وتطرق بوقرة للحديث عن تشكيل محاربو الصحراء وأردف قائلا "خط الهجوم يعتبر أقوى الخطوط وهو يتميز بوجود ثلاثة لاعبين من طراز عال، وسيقود رياض محرز الكتيبة الهجومية، مع بغداد بونجاح الذي أحرز أكثر من 40 هدفا، ويدعم هذا الثنائي يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي والذي تألق مع فريقه محليا وفي دوري أبطال إفريقيا".

وشدد مدرب الفجيرة الإماراتي "هذا الثلاثي يعتبر ورقة رابحة بيد المدرب جمال بلماضي".

وأشاد بوقرة بالمدرب الوطني جمال بلماضي واصفا إياه بالشخص المناسب بقيادة الفريق وقال: "بلماضي يمتلك كل مواصفات النجاح، فهو خريج المدرسة الفرنسية، ولا ننسى أنه لعب في مرسيليا وباريس سان جيرمان، ونشأ في أكبر مدرستين، وبالتالي فإنه يمتلك رصيداً فنياً كبيراً، وأكد نجاحه في قيادته نادي لخويا للفوز بأكثر من لقب، فضلاً عن قيادته منتخب قطر للفوز بكأس الخليج في الرياض منذ سنوات".

كما اعتبر بوقرة أن المباراة الأولى التي ستجمع المنتخب الجزائري بنظيره الكيني ستكون بالغة الأهمية في طريق التأهل للدور الثاني والذهاب بعيدا إذ قال: " مباراة كينيا الافتتاحية هي المفتاح، والفوز فيها ضروري لتحفيز اللاعبين ومنحهم طاقة إضافية لخوص المباريات التالية".

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