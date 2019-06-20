بالفيديو - الموقف يتأزم.. ميسي يمنح الأرجنتين تعادلا مع باراجواي وينتظر هدية كولومبيا

ركلة جزاء نفذها ميسي منحت الأرجنتين تعادلا صعبا مع باراجواي.. ولكن مصير التانجو الآن أصبح في يد كولومبيا من أجل التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا.

وتعادل منتخب الأرجنتين بهدف لمثله مع باراجواي في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل.

موقف الأرجنتين تعقد للغاية بعد هذا التعادل ومن قبله الخسارة في الجولة الأولى أمام كولومبيا، ليتذيل المجموعة الثانية للبطولة بنقطة واحدة فقط.

أما منتخب قطر يحتل المركز الثالث للمجموعة بنقطة واحدة ولكن بفارق الأهداف عن الأرجنتين.

وبذلك يصبح مصير منتخب الأرجنتين في يد كولومبيا خلال الجولة الأخيرة من المجموعة التي يلتقي فيها التانجو مع قطر، بينما تلعب كولومبيا ضد باراجواي.

ويحتاج منتخب الأرجنتين للفوز على قطر مع تعثر باراجواي أمام كولومبيا ليضمن التأهل في المركز الثاني لدور الـ8.

وفي حالة فوز الأرجنتين على قطر مع فوز باراجواي على كولومبيا، سيتنظر رفاق ميسي فرصة التأهل ضمن المنتخبات أصحاب أفضل مركز ثالث.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمستوى متوسط من الجانبين دون أي خطورة على المرمى وانحصر اللعب أغلب الوقت في منتصف الملعب.

وظهرت أول خطورة حقيقية على المرمى في الدقيقة 28 لمنتخب باراجواي عندما انطلق المهاجم ديرليس جونزاليز بسرعة متخطيا دفاع التانجو قبل أن يسدد والكرة تخرج إلى ركنية.

ورغم استحواذ الأرجنتين على اللعب نجح باراجواي في تسجيل الهدف الأول بشكل مفاجئ من هجمة مرتدة من الناحية اليسرى لتصل الكرة إلى ريتشارد سانشيز على حدود منطقة الجزاء الذي سددها على يسار الحارس أرماني مسجلا هدف التقدم في الدقيقة 37.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد أرماني حارس الأرجنتين أن يكلف منتخب بلاده كثيرا عندما خرج من المرمى وتدخل بقوة على أحد لاعبي باراجواي في وسط الملعب ليحصل على بطاقة صفراء.

مع بداية الشوط الثاني دفع ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين بالمهاجم سيرخيو أجويرو بدلا من روبيرتو بيرييرا لتنشيط الهجوم.

التانجو ضغط بقوة في محاولة إحراز هدف التعادل ووصلت الكرة إلى أجويرو الذي لعب عرضية قابلها لو سيلسو بتسديدة اصطدمت بالعارضة ثم وصلت إلى ميسي ليسدد مرة أخرى ويبعدها الحارس إلى ركنية في الدقيقة 51.

لكن الحكم عاد ليشاهد الفيديو ثم قرر احتساب ركلة جزاء لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 57 بسبب لمس الكرة ليد مدافع باراجواي إثر تسديدة لو سيلسو.

وتقدم النجم ميسي ويسدد الركلة بنجاح على يسار حارس المرمى مسجلا هدف التعادل للأرجنتين.

ورد باراجواي سريعا على تعادل الأرجنتين وانطلق جونزاليز داخل منطقة جزاء التانجو ليتعرض للعرقلة من قبل نيكولاس أوتاميندي ويحصل على ركلة جزاء.

وتقدم جونزاليز بنفسه لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 63 لكن الحارس أرماني تصدى للكرة ببراعة وحافظ على حظوظ التانجو في الفوز بالمباراة.

ثم أجرى سكالوني التغيير الثاني للأرجنتين بنزول دي ماريا بدلا من المهاجم مارتينيز.

وكاد منتخب باراجواي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 84 من ركلة حرة حصل عليها ميجيل ألميرون بعد عرقلة من أوتاميندي وسددها بنفسه لكن الحارس أرماني تصدى لها.

واستمر ضغط الأرجنتين في الدقائق الأخيرة مع اعتماد باراجواي على المرتدات لتنتهي المباراة بالتعادل.























































































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