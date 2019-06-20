أبو ريدة: استضافة مصر لمونديال الشباب واردة.. ونتطلع لاحتضان السوبر الأوروبي

الخميس، 20 يونيو 2019 - 02:28

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة - قرعة أمم إفريقيا

يأمل هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة لاستضافة مصر العديد من المحافل الكروية العالمية في الفترة القادمة.

وصرح أبو ريدة عبر قناة تايم سبورتس "لابد أن نتطلع للعالمية، ونجتهد لاستضافة السوبر الأوروبي في المرحلة القادمة أو متابعة نفس الخطوة مع دوريات أوروبية كبيرة مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا".

وأشار "سنظهر أمام العالم في كأس الأمم الإفريقية، وليس لدينا مشكلة في الفنادق والتنقلات والاستقبال في المطارات على أعلى مستوى".

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وتابع "ما يحدث يمنحنا قناعة أن نفكر على مستوى أعلى لا نريد استباق الأحداث في ظل النجاح المتوقع للبطولة بفضل الحضور المثالي للجماهيري".

وواصل "عملت في اللجنة المنظمة عندما استضافت مصر مونديال الناشئين في 1997 ومونديال الشباب في 2009".

وكشف هاني أبو ريدة "في 2009 كان هناك شبه اتفاق بالاتحاد الدولي أن يكون هذا العام سنة إفريقيا بحيث تستضيف مصر كأس العالم للشباب ونيجيريا مونديال الناشئين تحت 17 سنة، لكن القيادة السياسية كانت قلقة من بعد صفر المونديال، وقلت لهم إن الأمر منتهي، ولم يصدقونني".

واستطرد "طموحي أكبر من استضافة مونديال الشباب، فلابد أن تكون الخطوة القادمة بناء ملاعب في المناطق السياحية، لأننا نحتاج على الأقل 8 مدن لذا لابد من الاستعانة بشرم الشيخ والغردقة وأسوان".

وواصل "لابد من تحضير أنفسنا للانتقال للعالمية باستضافة فعاليات كبيرة مثل كأس العالم للشباب تحت 20 سنة وإقامة عمومية الاتحاد الدولي أو المكتب التنفيذي للفيفا ليرى إمكانيات مصر".

وأتم رئيس اتحاد الكرة تصريحاته "استضافة مونديال الشباب واردة".

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