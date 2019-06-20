تشكيل الأرجنتين - ميسي يقود الهجوم في غياب أجويرو ودي ماريا

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تشكيل التانجو لمواجهة باراجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل.

وفضل سكالوني عدم الدفع بالثنائي سيرخيو أجويرو وأنخيل دي ماريا من بداية المباراة، بعد الخسارة في المواجهة السابقة أمام كولومبيا بثنائية دن رد.

بينما يقود النجم ليونيل ميسي هجوم التانجو بجانب الثنائي لواترو مارتينيز ورودريجو دي بول.

وجاء تشكيل التانجو بالكامل كالآتي:

المرمى: أرماني.

الدفاع: ميلتون كاسكو – جيرمان بيزيلا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاليافيجو.

الوسط: روبيرتو بيرييرا – جيوفاني لو سيلسو – ليوناردو باريديس.

الهجوم: ميسي – لاوتارو مارتينيز – رودريجو دي بول.

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