تشكيل الأرجنتين - ميسي يقود الهجوم في غياب أجويرو ودي ماريا
الخميس، 20 يونيو 2019 - 02:05
كتب : FilGoal
أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تشكيل التانجو لمواجهة باراجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
وفضل سكالوني عدم الدفع بالثنائي سيرخيو أجويرو وأنخيل دي ماريا من بداية المباراة، بعد الخسارة في المواجهة السابقة أمام كولومبيا بثنائية دن رد.
بينما يقود النجم ليونيل ميسي هجوم التانجو بجانب الثنائي لواترو مارتينيز ورودريجو دي بول.
وجاء تشكيل التانجو بالكامل كالآتي:
المرمى: أرماني.
الدفاع: ميلتون كاسكو – جيرمان بيزيلا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاليافيجو.
الوسط: روبيرتو بيرييرا – جيوفاني لو سيلسو – ليوناردو باريديس.
الهجوم: ميسي – لاوتارو مارتينيز – رودريجو دي بول.
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