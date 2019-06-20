مروان محسن: لا ألتفت إلى الانتقادات.. وأعد الجماهير المصرية بلقب كأس الأمم

لا يجد مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر أزمة في تعرضه لموجة شديدة من الانتقادات في الفترة الأخيرة.

مروان محسن النادي : الأهلي مصر

وصرح مروان عبر برنامج اللعيب "أتعامل مع النقد بشكل طبيعي، لكل شخص قناعاته ورأيه الشخصي".

وأشار "في البداية كنت التفت للانتقادات ولكنها مرحلة وعدت، وأصبحت أسد أذني للتركيز في عملي".

وتابع "أعمل واتدرب بكل جدية مع أي مدير فني، لا أعرف الهزار، وأسعى دائما لتطوير نفسي كلما ابتعدت عن المشاركة في المباريات".

وواصل "الجماهير ستكون داعما للاعبي المنتخب في كأس الأمم، ولن يشكلون ضغطا، فكل اللاعبين خاضوا مباريات أمام حضور جماهيري".

وواصل مهاجم الأهلي "أحب أجواء اللعب وسط مدرجات ممتلئة بالجماهير سواء مع الأهلي أو منتخب مصر".

وأتم مروان محسن "أعد الجماهير بأن يكون كل اللاعبين على قدر المسؤولية، ونبذل جميعا أقصى ما لدينا لنفوز بكأس الأمم الإفريقية".

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