بالفيديو - كولومبيا أول المتأهلين وتضعف أحلام قطر في كوبا أمريكا برأسية زاباتا

ضمن منتخب كولومبيا تأهله إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2019 بعد فوز صعب حققه على حساب نظيره القطري بهدف نظيف.

المنتخب الكولومبي دخل اللقاء وعينه على تحقيق فوز يصبح به أول المتأهلين دون النظر إلى نتائج المنافسين.

فيما سعى نظيره القطري لتحقيق المفاجأة بعدما حصد نقطة التعادل أمام باراجواي في لقاء الجولة الأولى.

ليسقط المنتخب القطري في فخ الخسارة لثاني مرة عام 2019 بعد تحقيق 7 انتصارات وتعادل خلال 10 مباريات.

وصف المباراة

ضغط اللوس كافيتيروس بكل قوة في الشوط الأول بغية تسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب ويقودهم للتأهل قابله دفاع قوي من لاعبي العنابي الآسيوي.

حكم اللقاء لتقنية الفيديو لمطالعة لمسة يد على مدافع قطر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 35، لكنه فضّل عدم احتسابها في ظل عدم وجود نية التعمد.

عاصم ماديبو بعد تدخل قوي في منتصف الملعب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حصل على بطاقة صفراء يغيب على إثرها عن المباراة الثالثة أمام الأرجنتين.

6 دقائق على بداية الشوط الثاني واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كولومبيا من لمسة يد وبعد اعتراضات مدافعي أبطال آسيا والعودة لتقنية الفيديو تم إلغاء قرار الحكم مرة أخرى.

روجر مارتينيز كاد يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس سعد الشيب نجح في تحويلها لركنية بتصدى رائع.

المنتخب القطري هدد مرمى دافيد أوسبينا في الدقائق 60 و62 بتسديدتين تصدى لهم حارس نابولي.

تغييرات المدير الفني كارلوس كيروش لكولومبيا الهجومية بنزول راداميل فالكاو ولويس دياز أسفرت عن تفوق متأخر.

عرضية من الجهة اليمنى من جيمس رودريجيز على رأس دوفان زاباتا أودعها في الشباك في الدقيقة 86.

زاباتا كاد أن ينفرد بصدارة ترتيب الهدافين من انفراد في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل لكنه سدد الكرة برعونة لتمر بجوار القائم الأيسر ويطلق الحكم صافرة النهاية.

لتتأهل كولومبيا بشكل رسمي لربع النهائي بحصد 6 نقاط كاملة من مباراتين، فيما ظل رصيد قطر نقطة وحيدة في المركز الثاني متساوية مع باراجواي.

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