بعد الخسارة بسباعية.. لاعب كوبا يهرب من معسكر المنتخب أثناء إقامة الكأس الذهبية

أعلن راؤول ميديروس المدير الفني لمنتخب كوبا أن ياسماني لوبيز لاعب الفريق هرب في الولايات المتحدة الأمريكية خلال إقامة بطولة الكأس الذهبية 2019.

يأتي ذلك بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها منتخب الكوبي أمام المكسيك بنتيجة 7-0 في الجولة الافتتاحية.

وقال ميديروس خلال المؤتمر الصحفي: "فيما يتعلق بحالة ياسماني، إنه قرار منه، لم يكن لأي من أعضاء المنتخب أي علاقة به، أتخذ القرار وترك المنتخب منذ السبت الماضي".

وستواجه كوبا نظيرتها مارتينيك في مباراتها الثانية بالبطولة ضمن المجموعة الأولى.

يعد لوبيز البالغ 31 عاما، أحد أكثر اللاعبين خبرة في كوبا، حيث ظهر لأول مرة في تصادم كأس ذهبي في نسخة 2013.

وقد شارك دوليا لاعب خط الوسط 28 مرة، وسجل هدف واحد وشارك في خمس مباريات كأس ذهبية سابقا.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يهرب فيها لاعبين من بعثات كوبا في الولايات خلال إقامة بطولات، إذ هرب العديد من أعضاء فريق الكأس الذهبية الكوبي خلال بطولة 2015.

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