خاص أحمد حسن يشرح لـ في الجول سر تصويباته الفريدة.. وهدفه في نهائي 98

الخميس، 20 يونيو 2019 - 00:29

كتب : أحمد العريان

أحمد حسن

شرح أحمد حسن قائد منتخب مصر التاريخي، سر تصويباته الفريدة التي طالما خدعت حراس الخصوم.

وتحدث عميد لاعبي العالم عن هدفه لمنتخب مصر في شباك جنوب إفريقيا، في نهائي نسخة عام 1998 من كأس الأمم الإفريقية.

وفي هذا الفيديو، يشرح أحمد حسن الهدف، وكيف تدرب على التسديدة بعد ذلك من أجل إتقانها.

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