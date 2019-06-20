مدافع الوداد يعوض دا كوستا في قائمة المغرب بكأس إفريقيا

أعلن نادي الوداد المغربي انضمام مدافعه الشاب أشرف داري لقائمة منتخب المغرب تمهيدا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وكشفت القنوات التليفزيونية المغربية عن تعرض مروان دا كوستا مدافع اتحاد جدة السعودي والمنتخب المغربي لإصابة لم يقدر بسببها المشاركة في أمم إفريقيا.

لذلك قرر هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب ضم مدافع الوداد بدلا من دا كوستا.

ويسافر أشرف داري إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة للالتحاق ببعثة منتخب المغرب التي وصلت إلى مصر أمس الثلاثاء.

منتخب المغرب يقع في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويستهل أسود الأطلس مبارياتهم في أمم إفريقيا مصر 2019 بمواجهة ناميبيا يوم 23 يونيو الجاري في استاد السلام.

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