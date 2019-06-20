مدافع الوداد يعوض دا كوستا في قائمة المغرب بكأس إفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 - 00:00

كتب : FilGoal

أشرف داري - منتخب المغرب

أعلن نادي الوداد المغربي انضمام مدافعه الشاب أشرف داري لقائمة منتخب المغرب تمهيدا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

أشرف داري

النادي : الوداد البيضاوي

مروان دا كوستا

النادي : الاتحاد

المغرب

وكشفت القنوات التليفزيونية المغربية عن تعرض مروان دا كوستا مدافع اتحاد جدة السعودي والمنتخب المغربي لإصابة لم يقدر بسببها المشاركة في أمم إفريقيا.

لذلك قرر هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب ضم مدافع الوداد بدلا من دا كوستا.

أخبار متعلقة

تقرير مغربي: بعد موافقة كاف.. باعدي بدلا من حمد الله في قائمة أسود الأطلس طارق السعيد يحكي لـ في الجول كواليس فرصته الشهيرة أمام المغرب "تمنيت الأرض تبلعني" مدرب ناميبيا يحذر المغرب وكوت ديفوار: الكلاب الصغيرة لها أسنان نبيل درار: نهائي إفريقيا سيكون بين المغرب ومصر

ويسافر أشرف داري إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة للالتحاق ببعثة منتخب المغرب التي وصلت إلى مصر أمس الثلاثاء.

منتخب المغرب يقع في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويستهل أسود الأطلس مبارياتهم في أمم إفريقيا مصر 2019 بمواجهة ناميبيا يوم 23 يونيو الجاري في استاد السلام.

طالع أيضا

بيليات لـ في الجول: نتمنى تحقيق مفاجأة أمام مصر.. ومواجهة صلاح ستكون ممتعة

فيديو في الجول – أشياء لا تستطيع الذهاب بها إلى ملاعب كأس إفريقيا

هل تساعد الأرقام في تحديد مهاجم مصر بين كوكا ومروان محسن وأحمد علي؟

بالفيديو - إبراهيم حسن يحكي لـ في الجول عن كواليس هدفه في شباك ريال مدريد

حسام حسن "الأربعيني" ينهى عجافه الإفريقي

منتخب المغرب أشرف داري مروان دا كوستا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مجيد بو قرة: صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم.. وكل الأنظار ستكون عليه ومحرز دقيقة | مصر 2019
مصري ضمن أكبر 15 لاعبا في كأس إفريقيا 26 دقيقة | مصر 2019
ماركا: أتليتكو يعلن الخميس ضم جوهرة البرتغال 45 دقيقة | أوروبا
معاناة الأرجنتين.. سكالوني: محظوظون بالبقاء أحياء 57 دقيقة | أمريكا
ميسي: سنلعب على أرواحنا أمام قطر ساعة | أمريكا
سينما بوسط البلد تعرض مباريات كأس إفريقيا ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين 3 معلول بعد الاستبعاد من أمم إفريقيا: انتظروني في المدرجات لتشجيع بلادي.. ورسالة لجمهور الأهلي 4 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا

قد ينال إعجابك