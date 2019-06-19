مع كل عام تتغير أشياء وأشياء في كرة القدم، ونسخة عام 2019 من أمم إفريقيا ستكون عامرة بالأشياء الجديدة.

الـVAR سيظهر لأول مرة في أمم إفريقيا، وعدد الفرق ازداد إلى 24 فريقا لأول مرة.

قوانين كرة القدم أيضا تغيرت، وكلها أمور سنراها في مصر، لأول مرة.

في هذا الفيديو، يرصد لكم FilGoal.com أشياء سنراها خلال أمم إفريقيا 2019 لأول مرة.

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