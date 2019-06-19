بالفيديو - محرز: المقارنة مع صلاح؟ سنرى من منا سيساعد منتخب بلاده أكثر في أمم إفريقيا

رد رياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي على المقارنات التي تضعه فيها الجماهير مع محمد صلاح نجم مصر وليفربول.

وقال محرز في حوار له مع قناة الكأس: "لا أفكر مطلقا في المقارنة بيني وبين محمد صلاح".

وأوضح "لم أكن أعرف صلاح جيدا قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي، لكنه مع ليفربول في إنجلترا قدم موسمين رائعين وحقا كان لاعبا استثنائيا".

نجم محاربو الصحراء أكمل "صلاح بالفعل يستحق كل ما وصل له".

وتابع "ولكن بشأن المقارنة بيني وبينه أنا لا أتابع ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي".

واستمر في تصريحاته "هناك الكثير من اللاعبين العرب المميزين ودائما ما تضعهم الجماهير في مقارنات مع غيرهم".

وأتم تصريحاته "والآن كل منا يلعب مع منتخب بلاده، وسنرى من سيساعد فريقه أكثر في الوصول لأبعد ما يكون خلال بطولة أمم إفريقيا".

ويفتتح محاربو الصحراء مبارياتهم في أمم إفريقيا بمواجهة كينيا يوم 23 يونيو الجاري بملعب الدفاع الجوي.

ثم يلعب منتخب الجزائر ضد السنغال يوم 27 يونيو في استاد الدفاع الجوي، قبل أن يختتم مباريات المجموعة يوم 1 يوليو ضد تنزانيا في ملعب السلام.

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