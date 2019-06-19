إهدار فرصة في لقاء صعب تكون أصعب اللحظات في مسيرة كل لاعب، فما بالك بإهدار فرصة سهلة في لقاء صعب وأمام منافس يتمنى الجميع الفوز عليه؟

طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق له قمصة مع هذا الأمر. أحد أشهر الفرص المهدرة في تاريخ منتخب مصر كانت عن طريق طارق السعيد أمام المغرب في تصفيات كأس العالم 2002.

وفي هذا الفيديو، يحكي طارق السعيد لـ FilGoal.com كواليس الفرصة المهدرة، وكيف مرت تلك اللحظات الصعبة عليه داخل الملعب.

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