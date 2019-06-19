جمال الشريف يفسر سبب إلغاء هدفي البرازيل أمام فنزويلا

نجح المنتخب الفنزويلي في فرض التعادل السلبي على البرازيل التي استضافت كوبا أمريكا 2019.

تقنية الفيديو رفضت احتساب هدفين للسامبا في الدقائق 60 و87 لتمنعهم من تحقيق الفوز الثاني على التوالي.

جمال الشريف الخبير التحكيمي في قنوات "بي إن سبورتس" تحدث عن سبب إلغاء هدفي البرازيل.

جابريل خيسوس سجل الهدف الأول الذي تم احتسابه بسبب التسلل رغم عودة الكرة من مدافع فنزويلا: "لو لم يكن المرمى خلف المدافع لكنا اعتبرنا أن اللاعب مرر الكرة للخصم".

وتابع "الحالة استغرقت دقيقتين و22 ثانية وهو وقت طويل، اللاعب مدّ قدمه وفي نفس لحظة التسديد كان يحاول إبعاد الكرة عن مرماه".

وأكمل "فيلانوفا كان يزود عن مرماه والهدف الرئيسي كان انقاذ فريقه ولاعب البرازيل كان متسللا".

وعن لقطة الهدف الثاني الذي سجله فيليبي كوتينيو "كوتينيو سدد الكرة على المرمى أمام روبرتو فيرمينو".

وأضاف "الحارس أصبح ثانيا خلف المدافع بعد تبادل المراكز وقت الهجمة وتواجد فيرمينو في موقف تسلل أثناء تسديد زميله بسبب تقدمه لحظة تسديد الكرة بكتفه وقدمه".

وأتم "عوقب اللاعب بعدم احتساب الهدف بسبب تواجده في موقف تسلل بعدما اصطدمت الكرة به".

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