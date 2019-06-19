استعدادات أمم إفريقيا - كوت ديفوار تدهس زامبيا برباعية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 16:36

كتب : FilGoal

كوت ديفوار

دهست الأفيال الإيفوارية منتخب زامبيا بنتيجة 4-1 في الودية الأخيرة قبل يومين من انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019.

وتنطلق البطولة يوم الجمعة المقبل على أرض مصر.

وسجل جوناثان كودجيا وويلفريد بوني وسيري جان ميشيل وماكسويل كورنيه رباعية الأفيال، بعدما تقدم فاشون ساكالا للفريق الزامبي.

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ويتواجد المنتخب الإيفواري ضمن المجموعة الرابعة مع المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا.

بينما فشل المنتخب الزامبي في التأهل للبطولة.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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