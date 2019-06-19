كاف يشيد بالبنية التحتية لمصر "النسخة الحالية ستكون الأفضل على الإطلاق"

أشاد أنطوني بافو نائب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالعمل الكبير الذي جرى مؤخرا من أجل إقامة بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر.

ووجه بافو الشكر للدولة المصرية واللجنة المنظمة برئاسة هاني أبو ريدة بعد تطوير الملاعب كاملة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية عملاقة وقادرة على التطور أكثر وأكثر.

أضاف بافو "مصر قررت تخصيص ملعب تدريب لكل منتخب مشارك في كأس الأمم خلال النسخة الحالية".

وتابع "سعيد بما تم من تحضير وإعداد خلال الفترة الماضية من جانب جميع المسئولين عن اللجنة المنظمة".

أوضح نائب السكرتير العام للكاف "البطولة كانت في الكاميرون ثم ذهبت إلى مصر في توقيت صعب، والدولة المصرية تمتلك بنية تحتية مميزة وكان لديها تحد كبير لتطوير الملاعب الستة المستضيفة للبطولة والآن وصلنا لمرحلة رائعة، والتغيير الضخم الذي حدث خلال هذه الفترة القصيرة نجد أن مصر قدمت عملا هائلا".

شدد بافو "تغيير موعد البطولة من يناير إلى يونيو كان قرارا تاريخيا مميزا لأنه جعل النجوم ينضمون لمنتخبات بلادهم ومن الممكن إذا أقيمت في يناير أن نفتقد محمد صلاح وساديو ماني هدافي الدوري الإنجليزي وكذلك العديد من النجوم الآخرين بسبب إقامة البطولة في الشتاء، ولكن الآن الكل بشارك والفرق حضرت بجميع لاعبيها ونجومها الكبار ما يعني أننا سنكون أمام بطولة رائعة".

وقال بافو "نثق بشدة أن النسخة الحالية ستكون الأفضل على الإطلاق في ظل مشاركة 24 منتخبا من أقوى منتخبات القارة السمراء".

وكشف بافو "مستعدون لخروج البطولة بصورة مميزة وتم تجهيز تقنية الفيديو VAR ولن تكون هناك مشاكل مثلما حدث في نهائي دوري الأبطال".

وأتم حديثه "البطولة تقام كل عامين حاليا وإمكانية إقامتها كل 4 سنوات من الممكن أن يكون تحت الدراسة وهناك تقييم شامل يقام حاليا ولكن لا قرارا بهذا الشأن".

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