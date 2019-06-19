إيوبي: كأس إفريقيا ستكون حربا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 15:19

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا

يرى أليكس أيوبي نجم منتخب نيجيريا أن المنافسة في كأس الأمم الإفريقية 2019 ستكون قوية للغاية ووصفها بالحرب.

ويتواجد المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية التي تضم غينيا وبوروندي ومدغشقر.

وقال أيوبى في تصريحات أبرزها موقع اتحاد الكرة النيجيري: "كل وسائل الإعلام تقول أنه يجب علينا التأهل بسهولة من المجموعة لكننا نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً".

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وأضاف "كل فريق حضر لمحاولة بذل قصارى جهده لمحاولة الفوز. ستكون مثل الحرب تقريبا، ستكون معركة قوية، وكل مباراة سيكون التنافس فيها على أشده".

وواصل "أنا متأكد من أن مدغشقر وبوروندي سيثبتان للجميع أحقيتهما بالتواجد في البطولة، على الرغم من أنه الظهور الأول لكلاهما".

وأكمل لاعب أرسنال "نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً لكننا سنلعب بثقة ورؤوسنا مرتفعة".

وأتم "نحن لا زلنا شباب والمستقبل مشرق للغاية مع المواهب الشابة في الفريق. هناك الكثير من الأمل ومستقبل مشرق ينتظرنا".

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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نيجيريا مصر 2019

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