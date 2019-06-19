استبعاد "كوتينيو زيمبابوي" من أمم إفريقيا قبل مواجهة مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب زيمبابوي استبعاد تافادزوا كوتينيو لاعب وسط الفريق من بطولة أمم إفريقيا 2019 بسبب الإصابة قبل يومين من انطلاق البطولة.

زيمبابوي تخوض مهمة صعبة أمام صاحبة الأرض والمستضيف مصر في افتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 على استاد القاهرة في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل.

وقال ويلنجتون مباندي مدير منتخب زيمبابوي لجريدة هيرالد: "علينا أن نستبدل كوتينيو بلاعب آخر الآن".

وأضاف "من المحزن أن نعلن أن كوتينيو لن يكون قادرًا على اللعب في البطولة بسبب إصابة تعرض لها مؤخرًا في إحدى المباريات الودية".

وواصل "إنه لأمر محبط لأنه شخص لطيف وقد ضمن مكانه في الفريق ببعض العروض الجيدة في كل مرة كان يلعب فيها للفريق الزيمبابوي".

وأتم "سيتعين على المدرب الآن تحديد من سيأتي كبديل له لأن القوانين تسمح لنا بذلك".

منتخب زيمبابوي يملك الفرصة لاستبدال اللاعب حتى العاشرة من مساء الخميس، أي قبل انطلاق مباراة الافتتاح بـ24 ساعة.

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ويلعب الفريقان في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكونغو الديموقراطية وأوغندا. (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا)

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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