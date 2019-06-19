غينيا تسجل أول حالة استبدال لاعب في بطولة الأمم بسبب الإصابة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 13:03

كتب : FilGoal

مصر - غينيا

سجل منتخب غينيا أول حالة استبدال لاعب بسبب تعرضه للإصابة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

الحسن بانجورا

النادي : فانكوفر وايتكابس

غينيا

وتقع غينيا في المجموعة التي تضم منتخبات نيجيريا وبوروندي ومدغشقر والمقامة في الاسكندرية.

وتم استبدال بايساما سانكوه ظهير أيمن منتخب غينيا بسبب تعرضه للإصابة في المباراة الودية التي أقيمت أمام مصر وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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وحل الحسن بانجورا بديلا للاعب بايساما سانكوه ليكمل قائمة الـ23 لاعبا لغينيا.

ويلعب بايساما في نادي كاين الفرنسي ويبلغ من العمر 27 عاما ومثل غينيا في 9 مباريات دولية منذ مباراته الأولى في 2013.

أما الحسن بانجورا فيبلغ من العمر 27 عاما ويلعب في نادي فانكوفر وايتكابس الكندي ويشغل مركز الوسط.

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