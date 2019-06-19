مؤتمر أونيانجو: المقارنة مع الحضري الرائع شرف.. سنثبت أحقيتنا في التأهل

أعرب دينيس أونيانجو حارس مرمى وقائد منتخب أوغندا عن سعادته بمقارنته بعصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في إفريقيا، وعن استعداد فريقه لخوض منافسات أمم إفريقيا في مصر.

دينيس أونيانجو النادي : أوغندا أوغندا

ويقع منتخب أوغندا في المجموعة الأولى بجوار منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

طالع مؤتمر مدرب أوغندا عن آمال فريقه في التأهل

وقال أونيانجو في المؤتمر الصحفي: "سنواجه منتخب الكونغو الديمقراطية وهو منتخب قوي للغاية، لكن فريقي يمتلك لاعبين مميزين وهدفنا تحقيق نتائج جيدة".

وشدد أونيانجو "نسعى للتأهل من دور المجموعات رغم صعوبة المشوار بوجود فرق قوية في المجموعة".

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وعن المقارنة مع عصام الحضري أوضح أونيانجو "المقارنة مع ذلك الحارس الرائع شرف بالتأكيد".

وتابع "ليست لدي أحلام شخصية وأحلامي مع المنتخب وتحقيق شئ جيد في البطولة، وأسعى دائما لبث الحماس في لاعبي الفريق ولدينا طموحات كبيرة".

وأضاف "الحضري كان يمتلك فريقا قويا ساعده على حصد البطولات، وأتمنى تكرار ذلك مع فريقي".

وأتم حارس مرمى أوغندا تصريحاته "لدينا فريق جيد وسنعمل على إثبات جودتنا في البطولة وأحقيتنا في التأهل لبطولة أمم إفريقيا بتخطي دور المجموعات".

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