مؤتمر ديسابر: فرصة التأهل صعبة للغاية.. والخروج من المجموعات خيبة أمل

يرى الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا أن خروج بلاده من دور المجموعات سيكون خيبة أمل كبيرة، وشدد على استعداد فريقه للمنافسة في المجموعة الأولى والوصول لأبعد نقطة ممكنة ببطولة أمم إفريقيا.

ويقع منتخب أوغندا في المجموعة التي تضم منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، ويفتتح مبارياته يوم السبت المقبل بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي: "مستعدون بقوة لمواجهة الكونغو الديمقراطية، هم فريق قوي ويمتلك عناصر مميزة".

وأضاف "لعبنا أمام فريق قوي مثل كوت ديفوار مباراة ودية في معسكر أبو ظبي من أجل تحقيق نتائج مميزة في أمم إفريقيا".

وتابع المدرب الفرنسي "اخترنا أبو ظبي لمعسكر المنتخب لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا، فمواجهة كوت ديفوار كانت في درجة حرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية".

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وشدد ديسابر "لذلك نحن لا نخشى الأجواء الحارة في مصر، اعتدنا على ذلك خلال معسكر الإمارات الذي استفدنا منه كثيرا".

وعن مباريات المجموعة قال ديسابر: "فرصة التأهل صعبة للغاية في ظل تلك المجموعة، ولكن هدفنا عبور دور المجموعات ومواصلة المشوار للنهاية".

وأتم "فرصنا قائمة رغم صعوبتها والخروج من دور المجموعات سيكون خيبة أمل كبيرة وعلينا إثبات أننا نملك مجموعة مميزة من النجوم".

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