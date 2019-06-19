مؤتمر قائد زيمبابوي: متشوق لمواجهة الفراعنة.. ومصر ليست صلاح فقط

قال نوليدج موسونا قائد منتخب زيمبابوي ولاعب أندرلخت البلجيكي، إنه "سعيد ومتشوق للعب في البطولة ولدينا حماس للعب في مصر البلد الرائع للغاية والتي نأمل أن نحقق فيها نتائجا مميزة".

زيمبابوي تخوض مهمة صعبة أمام صاحب الأرض والمستضيف مصر في افتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 على استاد القاهرة في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل.

وأضاف قائد المحاربون خلال المؤتمر الصحفي للقاء الافتتاح "ليس هناك أي تخوف من اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في مصر، وهدفنا هو تحقيق الفوز في المباريات، ولا يوجد شيء نقلق بشأنه، الشيء الوحيد الذي نقلق بشأنه هو خسارة أي مباراة في دور المجموعات".