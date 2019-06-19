مؤتمر قائد زيمبابوي: متشوق لمواجهة الفراعنة.. ومصر ليست صلاح فقط
الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 11:18
كتب : عاطف شادي
قال نوليدج موسونا قائد منتخب زيمبابوي ولاعب أندرلخت البلجيكي، إنه "سعيد ومتشوق للعب في البطولة ولدينا حماس للعب في مصر البلد الرائع للغاية والتي نأمل أن نحقق فيها نتائجا مميزة".
نوليدج موسونا
النادي : أندرلخت
زيمبابوي تخوض مهمة صعبة أمام صاحب الأرض والمستضيف مصر في افتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 على استاد القاهرة في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل.
وأضاف قائد المحاربون خلال المؤتمر الصحفي للقاء الافتتاح "ليس هناك أي تخوف من اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في مصر، وهدفنا هو تحقيق الفوز في المباريات، ولا يوجد شيء نقلق بشأنه، الشيء الوحيد الذي نقلق بشأنه هو خسارة أي مباراة في دور المجموعات".
وتابع "سيكون هدفنا الرئيسي هو التركيز داخل الملعب ومواجهة البلد صاحب الأرض، والجمهور يمنح مصر الأفضلية ولكن في النهاية هدفنا الفوز وحصد النقاط ومواصلة المشوار".
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وتحدث عن محمد صلاح مؤكدا أن منتخب مصر بدونه فريق قوي للغاية، ولكن وجوده كذلك غاية في الأهمية لأنه "لاعب رائع ويلعب في أفضل أندية العالم، ومصر تمتلك فريقا جيدا ويلعب بطرق لعب مميزة".
وأردف في هذا السياق "مصر ليست محمد صلاح فقط وإنما فريق قوي أشاهده منذ الصغر. أعتقد أن الفريق المصري بدون صلاح سيؤدي مستويات مميزة في البطولة وهناك ١١ لاعبا سيواجهون مثلهم داخل الملعب وهدف الجميع هو الفوز ومواصلة المشوار حتى النهاية".
قائد زيمبابوي أكد شعوره بالأمن الشديد في مصر وسعادته بالتواجد في القاهرة، متما "كل شيء متاح وأشعر بأمان جمهور فريقي في العاصمة المصرية خلال فترة البطولة".
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زيمبابوي تصدرت المجموعة السابعة في تصفيات التأهل للبطولة الإفريقية برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة.
فازوا على ليبريا بثلاثية ثم سقطوا أمامها بهدف نظيف، تعادلوا مع الكونغو 1-1 ثم انتصروا 2-0، انتصروا على الكونغو الديمقراطية 2-1 ثم تعادلا 1-1.
ويلعب مصر وزيمبابوي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكونغو الديموقراطية وأوغندا (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا).
وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.
من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.
سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.
وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.
اختر تشكيل مصر لمواجهة زيمبابوي في الافتتاح:
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