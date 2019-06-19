تغلب منتخب مصر على الكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2008 مرتين الأولى في الجولة الافتتاحية للمجموعة والثانية في النهائي.

وفي عام 2010 تعين على الكاميرون ملاقاة منتخب مصر مرة أخرى ولكن تلك المرة في ربع النهائي وانتابهم الخوف من مواجهة الفراعنة وهو ما يكشفه قائد المنتخب المصري السابق أحمد حسن.

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