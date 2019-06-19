خاص بالفيديو – أحمد حسن يحكي عن خوف الكاميرون من ملاقاة مصر في 2010.. وصدمة شخصية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 00:43

كتب : FilGoal

أحمد حسن

تغلب منتخب مصر على الكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2008 مرتين الأولى في الجولة الافتتاحية للمجموعة والثانية في النهائي.

وفي عام 2010 تعين على الكاميرون ملاقاة منتخب مصر مرة أخرى ولكن تلك المرة في ربع النهائي وانتابهم الخوف من مواجهة الفراعنة وهو ما يكشفه قائد المنتخب المصري السابق أحمد حسن.

اقرأ أيضا

جنوب إفريقيا 96.. حين تمنح الكرة أملا للحياة وتعيد بناء أمة مكلومة

بالفيديو – أحمد حسن يحكي عن قرار مفاجئ من حسن شحاتة أمام رواندا بسبب أبو تريكة

أحمد بلال يختار لـ في الجول تشكيل مصر أمام زيمبابوي.. من يجاور حجازي

اختر التشكيل التاريخي للعرب في كأس إفريقيا

بالفيديو - صبري يحكي لـ في الجول عن قصة كوميدية مع حسام حسن "الحماسي"

أحمد حسن الكاميرون مصر مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر كوبا أمريكا - البرازيل (0)-(0) فنزويلا.. انطلاق المباراة 25 دقيقة | أمريكا
بالفيديو - بيرو تعاقب بوليفيا وتضع قدما في ربع نهائي كوبا أمريكا ساعة | أمريكا
إل موندو: ميسي طلب إعادة نيمار إلى برشلونة ساعة | أوروبا
بالفيديو – أحمد حسن يحكي عن خوف الكاميرون من ملاقاة مصر في 2010.. وصدمة شخصية ساعة | مصر 2019
بالفيديو - وصول بعثة منتخب الجزائر إلى مصر 2 ساعة | مصر 2019
3 صفقات جديدة.. فيليز سارسفيلد يتعاقد مع فيرناندو جاجو 2 ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين 3 تقرير تونسي يكشف سبب استبعاد معلول من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا 4 خطوة جديدة تسهل مشاهدة أمم إفريقيا على القنوات الأرضية

قد ينال إعجابك