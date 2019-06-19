نادر شوقي يعلن: الأهلي بدأ التفاوض مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي.. ولكن

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي عن قيام النادي الأحمر بمفاوضة هدرسفيلد تاون الإنجليزي من أجل استمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث نادر شوقي لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "الأهلي بدأ بالفعل مفاوضاته مع هدرسفيلد خلال الساعات الماضية لضم رمضان صبحي".

وبسؤاله هل الأهلي يريد ضم رمضان بشكل نهائي أم على سبيل الإعارة أجاب "لا أستطيع الكشف عن رغبة الأهلي فهذا أمر يخص النادي وحده".

قبل أن يتم "لكن ما أستطيع تأكيده هو أن الأهلي بدأ اتخاذ الخطوات الرسمية بالفعل للإبقاء على رمضان بين صفوفه".

وانضم رمضان صبحي إلى الأهلي قادما من هدرسفيلد في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لستة أشهر.

وشارك رمضان مع الأهلي في 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

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